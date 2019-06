Villarfocchiardo: uomo disperso da ieri ritrovato senza vita

È stato ritrovato intorno alle 6,15 di stamattina nei boschi a monte della frazione Vignassa di Sant'Antonino, già sul territorio di Villarfocchiardo, il corpo senza vita dell'uomo scomparso dal pomeriggio di ieri: si tratta del dottor Lidio Folco, 65 di Villardora, medico veterinario che operava nel suo ambulatorio di Almese. Il ritrovamento è stato compiuto da un'unità cinofila da ricerca in superficie del soccorso alpino e speleologico piemontese. Si era avventurato nei boschi intorno alle 15 di ieri alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno precedente durante un'escursione alla ricerca di funghi. La salma è stata in seguito affidata ai carabinieri, che si stanno occupando degli aspetti di polizia giudiziaria per accertare le cause dell'incidente. Il ritrovamento è stato possibile grazie all'ottima collaborazione con i vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri e l'Aib.

