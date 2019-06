Novalesa, Bernard d'argento a Poznan: ora sogna Tokyo 2020

Che il talento, cristallino, ci fosse, non erano in molti a dubitarlo. Che avrebbe potuto esprimersi in così pochi mesi di allenamento e reciproca conoscenza non era invece in molti a pronosticarlo. Invece il quattro con mix della categoria Pr3, dove gareggia anche Lorenzo Bernard, sfortunato giovane di Novalesa, ha sorpreso tutti, conquistando la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di pararowing, svoltasi nel fine settimana a Poznan, in Polonia, battuto soltanto dalla corazzata statunitense…

Su Luna Nuova di martedì 25 giugno 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!