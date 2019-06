Susa: maltrattava la mamma, arrestato dai carabinieri

Sotto effetto dell'alcol ha più volte maltrattato la mamma che però, per amore del figlio, non lo aveva mai denunciato. Nasce da un'autonoma iniziativa dei carabinieri della compagnia di Susa l'operazione che ha portato all'arresto di Florin Mitrea, 32 anni, residente a Susa, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Le indagini compiute dai militari hanno permesso di accertare che l'uomo, in diverse circostanze, aveva maltrattato la madre di 52 anni attraverso continue vessazioni, insulti e danneggiamenti compiuti nella propria abitazione in una perdurante condizione di alterazione alcolica. Il gip del tribunale di Torino, su conforme richiesta della competente procura della repubblica, concordando pienamente con le indagini dei carabinieri, ha emesso dapprima il divieto di avvicinamento alla persona offesa e poi la misura cautelare di custodia in carcere a causa delle continue violazioni. La vittima non ha mai subito lesioni personali: per amore del figlio non ha mai presentato una denuncia. Il provvedimento scaturisce da un’autonoma notizia di reato dei carabinieri a seguito di diversi intervenuti a casa per litigi tra madre e figlio.