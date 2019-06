Chiaberto-Banchieri: due nomi in pole per il dopo-Plano

Adesso che il nuovo consiglio dell’Unione montana Valle Susa è formalmente composto, possono partire le trattative per arrivare alla nomina del presidente e della giunta. In realtà se ne parla fin dalla nottata elettorale del 27 maggio, non appena è stato chiaro a tutti che Sandro Plano, con la sconfitta nella sua Susa, non avrebbe più potuto essere presidente. Le due aree politiche più forti, centrosinistra e liste civiche No Tav, hanno già iniziato a confrontarsi. I nomi caldi sono quelli di Emilio Chiaberto (Villarfocchiardo), in quota liste civiche, e di Pacifico Banchieri (Caselette), in quota centrosinistra. Intanto mercoledì sono stati eletti i quattro rappresentanti delle minoranze: Giuliana Giai (Chianocco), Tony Spanò (Avigliana), Massimo Chianello (Susa) e Roberto Giuglard (Sant’Antonino).

su Luna Nuova di venerdì 28 giugno 2019