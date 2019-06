Mattie: i lupi attaccano la mandria, sbranato il vitello

Gabriele Gulli ha 55 anni, fa il pastore da una vita, da quando ha deciso che la libertà che offre questo lavoro può compensare qualche euro in meno sul conto corrente. Suo figlio Manuel di anni ne ha 29 e non poteva che seguire le orme del padre. Insieme allevano mucche in frazione Vernetto a Mattie e per quattro mesi monticano con la loro mandria all’alpeggio di Pra la Grangia e poi ai quasi 2mila metri di quello dell’Orsiera. Lo fanno quasi ininterrottamente dal 2002. Il loro alpeggio si chiama “Aurora”, in omaggio alla figlia di Manuel. Ma l’alba di martedì non è stata molto felice per i due allevatori. In quelle ore hanno infatti ritrovato la carcassa di un vitellino, nato da pochi giorni, con tutta probabilità vittima di un attacco di lupi…

Su Luna Nuova di venerdì 28 giugno 2019