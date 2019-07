Droga alla guida: cinque denunce

Controlli a tappeto tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno in diversi comuni valsusini, sfociati in cinque denunce, perquisizioni e sequestri: l’operazione porta la firma dei carabinieri della compagnia di Susa, coordinati dal capitano Davide Cozzolino, che nell’arco delle due giornate hanno eseguito un servizio straordinario per reprimere i reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e la circolazione stradale. Tre uomini, rispettivamente residenti a Bruzolo, Bussoleno e Torino...

su Luna Nuova di martedì 2 luglio 2019