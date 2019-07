Giaglione: il camion perde due conci nel tornante, tragedia sfiorata

Due grossi conci in cemento armato. Dovevano servire per la realizzazione di un canale oltre il Moncenisio, a Val Cenis. Invece hanno terminato la loro corsa in maniera più rocambolesca, rovesciandosi entrambi sulla statale 25, in territorio giaglionese, proprio in prossimità dell’incrocio con la stretta strada comunale che scende a Venaus, conosciuta come strada dei Pini. Per fortuna in quel momento, venerdì mattina intorno alle 9, non c’era nessun mezzo fermo all’incrocio, altrimenti saremmo qui a raccontare di un incidente di ben altre dimensioni e tragicità…

Su Luna Nuova di martedì 2 luglio 2019