Collegno, Auxilium Ad Quintum in Serie C ma senza una casa

La pallacanestro Auxilium Ad Quintum cresce. Non soltanto a livello giovanile ma anche come prima squadra. Avendo acquisito i diritti sportivi della formazione torinese del Crocetta, nella prossima stagione affronterà per la prima volta la Serie C femminile. Una bella soddisfazione per un società nata poco meno di otto anni fa che però si trova a fare i conti con...

Su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019