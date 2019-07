S.Antonino: due box arancioni contro la velocità sulla statale 25

Il secondo totem arancione dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, dopodiché anche Sant’Antonino sarà pronta a partire. Con buona pace degli automobilisti che, in particolare all’inizio e alla fine del tratto di statale 25 che attraversa il paese, dovranno fare attenzione a non incappare nell’occhio vigile dell’autovelox. Nulla di nuovo sotto il sole: si tratta dell’ormai collaudato sistema “Velo-Ok”, già in funzione a Caselette, Almese, Borgone e Susa, che prevede la posa di box all’interno dei...

su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019