Venaus-Bussoleno: Erri De Luca, cittadino valsusino

Sabato 29 giugno Erri De Luca ha riabbracciato la sua valle, una comunità che gli appartiene. Era la settima volta che ci ritornava. Il 5 dicembre 2005 aveva incontrato gli studenti del Liceo Noberto Rosa di Bussoleno in sala consiliare; poi alla sera aveva visitato le tende dei valsusini resistenti nei prati di Venaus. Era ritornato il 31 maggio 2006 con Gian Maria Testa al polivalente di Bussoleno, per una serata di poesia e musica a sostegno del movimento No Tav, per la raccolta fondi per la...

su Luna Nuova di venerdì 5 luglio 2019