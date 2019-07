Venaus pronta a tuffarsi nell'Alta Felicità No Tav

Sergio Berardo dei Lou Dalfin e Madaski degli Africa Unite hanno presentato oggi pomeriggio, nel salone polivalente di borgata VIII Dicembre, la quarta edizione del Festival Alta Felicità di Venaus organizzato dal movimento No Tav, che si svolgerà da giovedì 25 a domenica 28 luglio nei luoghi dell'autunno caldo 2005. Accanto ai due artisti, che saranno ospiti del Festival, hanno preso parte alla conferenza stampa il sindaco Avernino Di Croce, Alberto Perino, Michele Raffaele, Dana Lauriola e Ermelinda Varrese per il movimento No Tav, che hanno parlato a nome del direttore artistico Andrea Bonadonna, tuttora sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dei fatti del G7 di Venaria del 2017, denunciando l'azione chirurgica messa in atto nei suoi confronti, come un anno fa.

Tra gli ospiti dell'edizione 2019 del Festival spiccano la Premiata Forneria Marconi, il climatologo Luca Mercalli, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e un possibile collegamento via Skype con Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, nell'ambito di una tavola rotonda sul tema di migranti e accoglienza. Altra novità sarà la presenza di uno spettacolo di circo nella giornata conclusiva del Festival. Si è anche parlato diffusamente della "soluzione Nilo Durbiano", osteggiata comunque dai No Tav, per l'ammodernamento della linea storica al posto del tunnel di base previsto dall'attuale progetto Tav: stasera il consiglio comunale di Venaus approverà una delibera in tal senso, mentre venerdì l'ex sindaco Durbiano dovrebbe incontrare la viceministra M5S all'economia Laura Castelli per approfondire il tema.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 12 luglio 2019