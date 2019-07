Moto come in pista: otto patenti ritirate

Otto patenti di guida ritirate ad altrettanti motociclisti autori di pericolosissimi sorpassi in curva eseguiti a velocità elevate. Il “giro di vite” dei carabinieri della compagnia di Susa per prevenire gli incidenti stradali, con un occhio di riguardo verso i centauri dall’acceleratore facile, ha vissuto nel week-end appena trascorso una nuova puntata. Una delle tante, perché ormai non passa fine settimana in cui i militari diretti dal capitano Davide Cozzolino non eseguano posti di blocco e controlli a tappeto anzitutto...

su Luna Nuova di martedì 16 luglio 2019