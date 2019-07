Avigliana: arriva il 5G, ma c’è chi ha paura

Tra corso Torino e via Mompellato, ad Avigliana, in un terreno privato, nei giorni scorsi è stata installata una antenna per il prossimo servizio di telefonia mobile 5G. Una novità che ha subito sollevato le perplessità e le proteste di un gruppo di cittadini, che prima ancora che il servizio venga attivato, si sono costituiti in un comitato spontaneo, ironicamente denominato “Il palo”, non solo per protestare, ma anche per sfruttare i canali legali disponibile per verificare se l’installazione dell’impianto sia a norma e se il caso, si possa impedire...

Su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!