Cintura sud: casello, la lotta dei sindaci non si ferma

“Nove sindaci in cerca di ministro”, non è la riedizione ai giorni nostri del famoso dramma di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”, ma l’ultimo ed ennesimo tentativo che i primi cittadini stanno facendo per arrivare alla soppressione del casello di Beinasco. E non è un caso di sindrome di “Nimby”, quella che spinge ad opporsi ad opere di interesse pubblico nel segno del “Non nel mio cortile”, ma un diritto acquisito che però viene disatteso...

Su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!