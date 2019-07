Susa, perde un rotolo d'acciaio sull’Autofrejus: autista denunciato

Tragedia sfiorata sabato scorso, poco dopo le 20,30 sulla A32 all’altezza dello svincolo di Susa, in carreggiata nord. Un tir che stava viaggiando in direzione del Frejus ha perso parte del suo carico, ovvero un rotolo d’acciaio del peso di più di tre tonnellate. Ma ha comunque poi proseguito la sua marcia senza fermarsi per più di sette chilometri. Solo allora ha accostato in una piazzola di sosta per sistemare il telone danneggiato e rimettersi in viaggio fino a Salbertrand, dove si è poi fermato all’area di servizio...

su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2019