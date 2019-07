A Susa torna di moda il viola: decimo successo per lo Storico

Dopo nove anni il Borgo Storico ritorna a vincere il palio, raggiungendo per primo le dieci vittorie su 33 edizioni disputate: lo ha sancito una domenica di competizioni serrate sulla terra battuta dell’arena romana, con un esito incerto fin verso le ultime tirate alla fune. Niente a che vedere con la vittoria del 2010, un “triplete” con tre primi nelle tre gare, ma ugualmente una soddisfazione enorme per la capoborgo Laura Rivetti, i dignitari Massimo Toniolo e Patrizia Blandin e tutti gli atleti che si sono preparati a lungo per conquistare l’ambito premio…

Su Luna Nuova di martedì 23 luglio 2019