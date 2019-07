Exilles: moto tampona un'auto, sei feriti

È tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita A.S., la donna di 42 anni rimasta gravemente ferita nel pauroso incidente tra una moto e un’automobile avvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 luglio lungo l’ex statale 24 del Monginevro, sul territorio di Exilles: la donna viaggiava come passeggero sul sellino di una Ducati condotta da E.A., un uomo di 49 anni…

Su Luna Nuova di martedì 23 luglio 2019