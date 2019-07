«Qualsiasi ripensamento o modifica comporterà un allungamento dei tempi e maggiori costi per l’arrivo della metropolitana», avverte il segretario del Pd rivolese, Alessandro Errigo. «La metropolitana è un’opportunità per tutti, noi non modificheremo nulla del tracciato, ma ci occuperemo di tutto quello che è l’esterno. Ben venga che arrivi nei...

Su Luna Nuova di martedì 23 luglio 2019