Garida, un viaggio nel sottosuolo

Se cercate il fresco e un’attività suggestiva, una bella gita nel cuore di una montagna potrebbe essere la soluzione. Un modo per sentirsi un po’ come i personaggi di una storia di Tolkien, ma senza mostri, spettri e pericoli vari. Il luogo adatto è il percorso geologico della miniera di talco Garida, di Forno di Coazze, che si estende per circa 700 metri di cunicoli, messi in sicurezza e attrezzati per poter ricevere il pubblico in un ambiente che non presenta rischi...

Su Luna Nuova di venerdì 2 agosto 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!