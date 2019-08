Avigliana, la Baia Grande chiusa al pubblico

Amara sorpresa per i frequentatori del lago Grande, in particolare della passeggiata e dell’area attrezzata della Baia Grande: questa mattina la società I Tigli del Lago Rotondo ha chiuso l’accesso alla zona. Con una rete l’accesso dalla passeggiata che cinge il lago, con corte e nastro bicolore bianco e rosso quello pedonale lungo la via che porta alla sede del parco.

«Da due settimane siamo tornati titolari dell’area, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità civile per eventuali infortuni ai frequentatori della zona, come quello luttuoso avvenuto temo fa - spiega l'amministratore della società Sandro Messina - Siamo quindi stati costretti a chiudere la Baia Grande». Quasi contestualmente il Comune il 1° agosto ha emesso una ordinanza per divieto di balneazione, provvedimento reso dopo avere ricevuto una segnalazione dall’Arpa a seguito di esami della qualità delle acque realizzati dall’agenzia stessa.

Presenti ai lavori di chiusura della Baia anche i consiglieri di opposizione Mario Picciotto (Comitato Progetto Per Avigliana), Antonio Spanò e Simona Falchero (Adesso Avigliana), che a giugno avevano presentato una mozione per sollecitare l’amministrazione a trovare un accodo con la proprietà che consentisse di mantenere la zona attrezzata a disposizione del pubblico e al privato di realizzare i progetti imprenditoriali per lo “sfruttamento” della zona.

Tra amministrazione e società è infatti in corso una sorta di braccio di ferro su un progetto che prevede bioserre, strutture ricettive, di ristorazione e una Rsa, realizzati recuperando gli edifici dell’ex dinamitificio. Un “piano” che avrebbe trovato il nulla osta da parte del parco ma che non piace al Comune.