Pienone per il concerto in quota di Noemi a Sauze d'Oulx

Noemi incanta Sauze d’Oulx. Gran pienone per il Concerto di Ferragosto sulle Montagne Olimpiche. Giovedì 15 agosto l’anfiteatro naturale di Sportinia ha fatto registrare il pubblico delle grandi occasioni per grande concerto di Ferragosto dell’Unione dei Comuni Olimpici della Via Lattea. Protagonista assoluta Noemi con il suo omaggio alla black music nel suo nuovo tour, denominato “Blues & Love Summer Tour 2019”. Una Noemi travolgente che ha coinvolto il pubblico nella sua performance in una simbiosi perfetta. Il caloroso pubblico delle Montagne Olimpiche che la stessa Noemi ha definito: “Voi siete la nostra Woodstock: grazieeeee”. Da Noemi anche il grazie agli organizzatori: “Un piacere essere stata in questo angolo meraviglioso. Ho avuto modo di vedere anche il magnifico Lago Nero e ringrazio il sindaco, il Comune di Sauze d’Oulx e l’Unione Comuni Olimpici Via Lattea per avermi invitato qui per il concerto di Ferragosto ad un orario per me insolito, ma bellissima esperienza”. Soddisfatto il sindaco Mauro Meneguzzi: “Noemi ha portato a Sportinia tutta la sua grande carica. Un concerto bellissimo cui ha fatto da contorno un pubblico eccezionale. Ogni anno questa tradizione del concerto in altura sa regalare nuove emozioni e quindi l’arrivederci è al prossimo anno”. Ma quest’anno il concertone di Ferragosto è stato anche l’occasione per ricordare le vittime del Ponte Morandi di Genova ad un anno dal tragico evento. Prima del concerto di Noemi il sindaco Mauro Meneguzzi, accompagnato dal presidente dell’Unione comunioOlimpici Via Lattea Maurizio Beria e dall’Assessore e Vicepresidente dell’Unione Giorgio Giordana, ha voluto ricordare le vittime del crollo ed ha dato lettura della lettera che ha inviato a Sauze d’Oulx il sindaco di Genova ed ha chiesto il minuto di raccoglimento, con il pubblico a concluderlo con un fragoroso e solidale applauso.