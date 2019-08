Villarfocchiardo torna a parlare a moda du Vilè per una sera

VILLARFOCCHIARDO Torna a parlare patouà, almeno per una sera. Lo farà sabato 24 agosto, alle 21, nel cortile del municipio, in via Conte Carroccio con “C’era una volta. I nonni raccontano... a nosta moda”, come una piccola vià, in una sera di fine estate, storie e racconti di un tempo narrati in moda du Vilè da un baldo gruppo di nonne e nonni. In caso di maltempo la viù si sposterà nella palestrina di via Cappella delle Vigne 3.