Addio a Renzo Durandetto, faro della Pro loco di S.Giorio

Ci sono persone rumorose, a volte inutilmente rumorose, di cui una volta scomparse si perdono rapidamente le tracce. Ce ne sono invece altre, silenziose, proficuamente silenziose, che nella propria vita sanno lasciare un segno indelebile nella comunità con i propri atti, con il proprio impegno. Mai sopra le righe, ma con grande costrutto. Renzo Durandetto apparteneva, di diritto, a questa seconda categoria. Se ne è andato nella tarda serata di mercoledì, di ritorno da una cena in casa di amici. Quella bomboletta di ossigeno con cui era costretto a convivere da ormai oltre un anno non è più stata sufficiente a rimettere in moto il suo cuore, che si è fermato per sempre a 76 anni…

Su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019