Condove, Gloria soffocata da un boccone: «Eri la nostra vita»

Tutto per un maledetto boccone di wurstel andatole di traverso. Questione di un attimo: una tragica fatalità che si è portata via una bimba di soli due anni e mezzo, piena di vita e di quella voglia di conoscere il mondo. È un dramma che ha sconvolto l’intera valle di Susa quello che nella serata di domenica 11 agosto ha colpito la piccola Gloria Sofia Rocci, rimasta soffocata a Torino durante una cena a casa di parenti. Immediati i tentativi di soccorso, che però non sono riusciti ad evitare il peggio: la bimba...

su Luna Nuova di venerdì 30 agosto 2019