M5S-Pd: lo ‘strano’ accordo «si può fare»

Il circo mediatico nazionale guarda al possibile accordo di governo M5S-Pd come alla grande novità che potrebbe rivoluzionare il quadro politico nazionale. E dire che in valle di Susa questo esperimento è tutt’altro che cosa nuova. Certo, a livello locale non esiste traccia di un benché minimo accordo politico ufficiale tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, e nessuno vi darà mai conferme in questo senso, ma non è un mistero che sull’onda della contrarietà al Tav, che qui è di casa anche fra diversi...

su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019