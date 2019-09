S.Ambrogio: ai Bertassi è l’inizio di una "lunga storia"

È l’inizio di una lunga storia. O meglio, di “Una storia che non vi promettiamo breve”, quello che gli abitanti della frazione Bertassi stanno iniziando ad assaporare in questi giorni: alcuni volontari del comitato Nimbi, “Naturalmente impegnati per una Bertassi ideale”, hanno infatti iniziato la consegna, casa per casa, di un piccolo opuscolo autoprodotto e autofinanziato che contiene l’inizio di una storia della borgata. Barbara Debernardi, presidente del comitato, ha da tempo avviato questa ricerca...

su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019