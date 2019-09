Bussoleno: tre petizioni per riavere la fontana in piazza della Forca

Il suo nome, piazza della Forca, è tutt’altro che beneaugurante, e anche il suo destino negli ultimi mesi è stato controverso, tanto da metterla al centro di una querelle che sta facendo molto discutere il paese. Un dato per tutti: sono ben tre le raccolte firme portate avanti per chiedere di riavere la fontana al centro del piccolo spiazzo, tolta la scorsa primavera. L’ultima in ordine di tempo è quella avviata dalla capogruppo di una delle minoranze, Obiettivo Bussoleno, Antonella Zoggia, e appoggiata anche dall’altra metà dell’opposizione, partita domenica mattina con un flash mob proprio nella piazzetta nel cuore del centro storico bussolenese…

Su Luna Nuova di martedì 3 settembre 2019