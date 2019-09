Bardonecchia, è mistero sul morto del torrente

Un morto senza nome. Un mistero da risolvere. Un migrante tragicamente perito nel tentativo di attraversare le Alpi per raggiungere la Francia o un uomo deceduto per altri motivi? Una domanda a cui dovranno dare una risposta l’autopsia che verrà effettuata sul corpo nei prossimi giorni presso l’ospedale di Susa, dove è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, e le indagini della Polizia di Bardonecchia. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nella prima serata di sabato, a Bardonecchia, nel letto del torrente Frejus, che scende dall’omonimo colle…

Su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019