Rubiana: muore con la moto nella scarpata

Si svolgeranno domani alle 10,30 nella chiesa di San Secondo a Givoletto, i funerali di Andrea Mandrini, il motociclista 81enne che ha perso la vita sabato scorso, dopo essere finito in una scarpata con la sua moto mentre scendeva lungo la provinciale del Colle del Lys. In sella alla sua Ducati Monster, approfittando della bella giornata, Mandrini, grande appassionati di motori e pilota esperto, aveva deciso di fare un giro fino al Col del Lys dove in mattinata erano passate le auto che partecipavano al Rally Città...

su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019