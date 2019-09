Vaie, la nuova proprietà Alcar è targata Ginatta

Cambio di proprietà per lo stabilimento Alcar di Vaie, l’azienda metalmeccanica di via Nazionale 30 legata al settore delle macchine movimento terra, dei macchinari agricoli e per le costruzioni stradali. Nel mese di agosto la storica proprietà della famiglia Montinari ha ceduto le proprie quote all’imprenditore Matteo Ginatta, figlio del noto imprenditore Roberto Ginatta, che ha dunque deciso di investire sullo stabilimento valsusino. Il passaggio di consegne si è ormai perfezionato: martedì scorso...

su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019