Almese: a passo di tango sotto le stelle

Tango al chiaro di luna. È la proposta dell’associazione culturale Cumalè in occasione del “Settembre almesino” organizzato dal Comune. La serata dedicata al ballo argentino si tiene sabato 14 settembre dalle 20,30 al Ricetto per l’Arte di borgata S.Mauro. «Dopo una breve pausa estiva, il Ricetto per l’Arte presenta il nuovo e ricco programma di eventi che caratterizzeranno l’autunno», spiega la presidente di Cumalè Virna Suppo...

Su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!