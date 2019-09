Avigliana, un tetto nuovo per il centro polifunzionale La Fabrica

Entro la prossima estate il centro polifunzionale La Fabrica avrà un tetto nuovo, al posto di quello attuale la cui copertura è in materiale contenente amianto. Nessun allarme: il tetto era già stato messo in sicurezza all’epoca della trasformazione dello stabile da fabbrica a centro polifunzionale, con una verniciatura speciale che ingloba e impedisce la fuga delle fibre di asbesto. Ora il Comune ha vinto un bando regionale che gli fa incassare 250mila euro degli oltre 2 milioni di euro che la Regione ha stanziato per le bonifiche...

Su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019

