Grugliasco, dalla Regione 250mila euro per togliere l'amianto dalla Levi

Buone notizie per la media Carlo Levi e per il Comune. La scuola di viale Radich a borgata Paradiso rientra infatti tra i venti edifici pubblici piemontesi per cui la Regione ha erogato un finanziamento di 250mila euro ciascuno che andrà a coprire le spese effettuate dai rispettivi Comuni di appartenenza per gli interventi di bonifica dall’amianto...

Su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019