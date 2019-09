La birra? Soltanto un pretesto per incontrarsi

C’era grande attesa, ma anche grande paura per un possibile “fiasco” e, è proprio il caso di dirlo, grande fermento. Critical Beer, l’evento dedicato alla birra artigianale, ma non solo, partorito da un coraggioso gruppo di giovani sull’onda dal successo dell’analoga manifestazione dedicata al vino che a maggio invade e riempie le vie del centro storico bussolenese e del Festival dell’Alta Felicità di Venaus, alla fine è stato premiato dal successo, con punte di partecipazione degne di Critical Wine al sabato sera, quando via Walter Fontan e lungodora Gastaldi hanno stentato a contenere tutti gli ospiti, per la maggior parte giovani…

Su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019



