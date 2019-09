Turismo estivo, la montagna vola

L’estate 2019 va in archivio con un segno negativo per quanto riguarda i flussi turistici verso la città, mentre tiene botta il turismo verso le montagne olimpiche della valle di Susa. Lo dicono i dati relativi al mese di agosto diffusi nei giorni scorsi da Federalberghi Torino, che ha confrontato l’andamento della stagione che sta per concludersi con quello inerente il 2018. Per quanto riguarda la città di Torino, il saldo ha fatto registrare un -5 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno...

su Luna Nuova di venerdì 13 settembre 2019