Luca Abbà in carcere: «È una misura politica»

Da sabato Luca Abbà, attivista No Tav del Cels, frazione di Exilles, è rinchiuso nel carcere delle Vallette di Torino per scontare una condanna definitiva di un anno, senza il beneficio della sospensione condizionale, per “concorso morale in resistenza aggravata” a pubblico ufficiale: i fatti risalgono al dicembre 2009, durante lo sgombero di una casa occupata a Torino. L’arresto eseguito dai carabinieri della stazione di Chiomonte, con la relativa detenzione in carcere, non è però la conseguenza automatica della...

su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2019