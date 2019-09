Villarfocchiardo, svaligiano la casa in pieno giorno

Amara sorpresa per una coppia di pensionati villarfocchiardesi, la scorsa settimana, quando al rientro dopo una giornata trascorsa nella propria casa di montagna, si sino ritrovati l’abitazione messa sottosopra dai ladri. È accaduto lo scorso venerdì, in via Giaconera. In pieno giorno. Su una via molto trafficata ma in cui nessuno evidentemente si è accorto di quei topi d’alloggio che dopo aver scavalcato la recinzione e attraversato il cortile sono riusciti ad infilarsi nel fabbricato e, approfittando dell’assenza dei suoi proprietari, a cercare di razziare quanto più possibile…

Su Luna Nuova di martedì 17 settembre 2019