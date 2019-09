Chiusa S.Michele: pronto il progetto dell'Ostello per la Francigena

Un altro passo formale verso la nascita del nuovo “Ostello del pellegrino” è stato compiuto mercoledì 18 settembre dal consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero dell’immobile in disuso all’angolo tra piazza della Repubblica e via General Cantore. Progetto che a breve, forse già la prossima settimana o quella successiva, sarà presentato alla popolazione in un’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione, a cui saranno invitati...

su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019