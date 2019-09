Villarfocchiardo: fungaiolo scivola e precipita nella gorgia del torrente

Undici anni fa in quella stretta gorgia scavata del torrente Frangerello era già morto il figlio, Domenico. Adesso una destino beffardo si è portato via anche lui, a poche decine di metri dal luogo in cui era stato trovato senza vita il figlio dopo due giorni di ricerche. Antonio Montella, 77 anni, di Bruzolo, è spirato nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 settembre, per i gravi traumi riportati nella rovinosa caduta dalla riva destra del torrente Frangerello…

Su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019