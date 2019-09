Grugliasco, alla stoviglioteca si prendono in prestito piatti e bicchieri

Alle feste di compleanno dei bambini la plastica monouso è sempre stata presenza imprescindibile. Piattini sempre puliti, forchette e coltelli sostituibili in un secondo, bicchieri su cui scrivere il proprio nome per sancirne la proprietà, bottiglie da un litro e mezzo di bibite zuccherate acquistate in grandi quantità ai supermercati e poi accartocciate e...

Su Luna Nuova di venerdì 290 settembre 2019