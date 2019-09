Puliamo il Mondo, con un occhio alla Dora

Legambiente dedica, anche quest’anno, una parte delle iniziative di “Puliamo il Mondo” all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe bello, sano e lungimirante ripulire città e territori del nostro Paese. La giornata ecologica rappresenta l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale organizzato sul pianeta, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi: portato in Italia nel 1993 da...

su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019