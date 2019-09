S.Ambrogio: via Terzo Reggimento Alpini per i 90 anni delle penne nere

GUARDA IL VIDEO DELLA SFILATA

Sant'Ambrogio ha celebrato il 90° anniversario di fondazione del suo gruppo Alpini con un intenso week-end di iniziative, iniziate ieri con l'allestimento della palestra di roccia per bambini in piazza della Repubblica, a cura del nucleo rocciatori Ana protezione civile Daniele Sartori, e in serata il concerto della corale "Le nostre valli". Stamattina le celebrazioni ufficiali: dopo l'onore ai caduti al monumento di piazza della Repubblica, il corteo ha sfilato lungo via Umberto I per poi raggiungere via Terzo Reggimento Alpini dove si è svolta l'intitolazione ufficiale della strada con il taglio del nastro e lo scoprimento dell'insegna alla presenza della sindaca Antonella Falchero, del generale di Corpo d'Armata Federico Bonato, del tenente colonnello Giuseppe Musicò, del presidente della sezione Ana Valsusa Paolo Parisio, del capogruppo Ana di Sant'Ambrogio Michele Ramella e della vicesindaca di Rosta Anna Versino. La cerimonia è poi proseguita sul sagrato della chiesa parrocchiale per i saluti e le orazioni ufficiali in occasione del 90°.

