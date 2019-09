Cinghiali e flavescenza, nubi nerissime sulla vendemmia 2019

Non nasce sotto una buona stella la vendemmia 2019. In generale in un po’ tutta la fascia di media valle vocata per la viticoltura, da Susa ad Exilles, ma in particolare a Giaglione, il paese più colpito dalle due calamità di questa fine estate-inizio autunno: i cinghiali e la flavescenza dorata. La prima viaggia su quattro zampe ungulate e quando entra in vigna è un vero e proprio carrarmato. Grufolando attacca i filari con i grappoli ormai quasi al top della maturazione e della concentrazione zuccherina e se ne nutre con voracità, lasciando spoglie le viti per lunghi tratti…

Su Luna Nuova di venerdì 27 settembre 2019