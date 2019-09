Exilles, la solidarietà della valle a Luca Abbà

Un moto di solidarietà spontanea. Secondo soltanto a quello del 2012, quando Luca, appena caduto dal traliccio in Clarea, lottava fra la vita e la morte in un letto del Cto. Lui è Luca Abbà, tornato suo malgrado agli onori della cronaca per essere stato prelevato dieci giorni orsono dai carabinieri di Chiomonte ed essere stato condotto alla casa circondariale Lorusso e Cotugno della Vallette per scontare un residuo di pena di un anno per resistenza a pubblico ufficiale…

Su Luna Nuova di venerdì 27 settembre 2019