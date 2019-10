Susa: fiamme nel centro storico, evacuate 16 persone

Un grande spavento, momenti concitati, l’aria per lunghi minuti irrespirabile per le vie del centro di Susa, ma soprattutto quattro famiglie, per un totale di 16 persone, senza più una casa. È questo il drammatico bilancio di una mattinata di fuoco nel centro storico di Susa. Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto di un’abitazione di via S.Chiara, vicolo che collega il lungodora di corso Trieste con via Francesco Rolando, a due passi dall’ex cinema Cenisio e dalle ex scuole elementari, poco dopo le 11...

Su Luna Nuova di martedì 1 ottobre 2019