Chianocco: tir in fiamme sull'Autofrejus

Un tir è completamente bruciato martedì 2 ottobre alle 8 sulla carreggiata in salita dell'A32 Torino-Bardonecchia, in prossimità della galleria Prapuntin: dal luogo dell'incidente, sul territorio di Chianocco, si è alzata una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza. Soccorsi in corso.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019