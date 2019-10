Cintura sud: la beffa del ministero sul casello di Beinasco

Il casello di Beinasco vede ancora i sindaci dei comuni della cintura sud di Torino in prima linea. Dopo la pubblicazione del bando di gara per il rinnovo delle concessioni autostradali non si ferma la battaglia dei comuni, della Città metropolitana e della Regione per l’eliminazione del casello autostradale...

Su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!