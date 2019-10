Vaie: 30 esuberi all'Alcar ma solo volontari, accordo raggiunto

Non saranno per fortuna licenziamenti traumatici, come per altro ampiamente previsto. Serviva però un accordo che blindasse l’intesa fra l’azienda e le organizzazioni sindacali, raggiunta tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre prima con un faccia a faccia tra le parti e poi durante il tavolo che si è svolto ieri mattina in Regione. Saranno dunque esclusivamente su base volontaria i 30 esuberi per i quali l’Alcar ha ora ufficialmente aperto una procedura di licenziamento, il cui iter era partito il 5 luglio quando la...

su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019