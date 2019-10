Gli alpini al mare, invasa Savona

Alpini al mare. No, non è un controsenso e neppure una battuta. Gli alpini questo fine settimana si sono davvero riversati in massa in riva al Mar Ligure. L’occasione è stata rappresentata dal 23° Raduno del primo raggruppamento, vale a dire Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Diversi gli appuntamenti nella città del Ponente, a cominciare dall’assegnazione del premio all’alpino dell’anno, andato quest’anno ad un alpino in armi e a due in congedo. Ma la giornata clou è stata ovviamente quella della domenica, che ha visto anche la presenza della Sezione Val Susa…

Su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019