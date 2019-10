Condove: 184mila euro dal Comune per l'asilo Arcobaleno

L’amministrazione comunale investe di tasca propria altri 184mila euro per la scuola dell’infanzia Rodari, che vanno ad integrare il finanziamento regionale di un milione 952mila euro, di cui un milione 454mila come importo lavori, per la demolizione e la completa ricostruzione in loco dell’edificio. I cantieri, salvo intoppi e lungaggini burocratiche, dovrebbero essere appaltati al più tardi in primavera e partire entro l’estate prossima. Il gruzzolo aggiuntivo proviene per 135mila 500 euro dall’avanzo di amministrazione...

su Luna Nuova di venerdì 11 ottobre 2019